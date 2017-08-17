Geleceğin gazetecileri KidZania’da
Yapı Kredi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Renkli Kalemler’ projesini ‘Çocuklar Ülkesi KidZania’ya taşıdı.
Yapı Kredi’nin, TEGV ve KidZania ile yaptığı etkinlikte, TEGV’in İstanbul’daki Yeniköy Öğrenim Birimi’nden 12 çocuk, gazeteci koçları ve TEGV gönüllüleriyle KidZania-Renkli Kalemler gazetesini çıkardı.
Gazeteye renklikalemler.org‘tan ulaşılabilir.
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