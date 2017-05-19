Geleceğin hukukçuları yarıştı
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), hukuk öğrencilerini tahkim davası yarışmasında buluşturdu. Bilgi Üniversitesi Santral-İstanbul Kampüsü, genç hukukçuların yarışma heyecanına sahne oldu.
Yarışmada birinciliği Galatasaray Üniversitesi aldı.
Geleceğin Tahkim Avukatı ödülü Bilkent takımından Hande Pat’a verildi. Genç ISTAC Özel Ödülü’nü ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibi aldı.
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