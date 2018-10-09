Gıda bağışı yapılacak
Türkiye’nin yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın seçtiği dokuz girişimden biri olan teknoloji girişimi Fazla Gıda, dünyada önemli sorunlardan biri olan gıda israfını önlemek için işbirliğine gidiyor.
Multinet Up üye işyerlerinin gıda bağışı vasıtasıyla artan gıdayı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaları hedefleniyor.
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