Girişimcilik konferansı 12-14 Mayıs’ta
İstanbul Üniversitesi, ‘2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’nı 12-14 Mayıs’ta düzenliyor.
Teması, ‘Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik için Reformlar’ olan konferansın başkanlığını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Teknoloji ve Sanayi İktisadi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sefer Şener yapacak.
Konferansta, mühendislikte, sosyal bilimlerde ve endüstriyel tasarımda girişimcilik açısından önem arz eden gelişmeler ele alınacak.
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