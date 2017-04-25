‘Girişimcilikte önce kadın’ diyor

Nisan 25, 2017 0 Yorum 77 Okunma
‘Girişimcilikte önce kadın’ diyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’na başvurular başladı.

50 bin TL’yi aşkın sermayenin verileceği yarışmaya Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas’taki eğitimlere katılan kursiyerler başvurabilecek.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Kadınların girişimcilikle ekonomiye katılımlarını sağlayacağız” dedi.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap