‘Girişimcilikte önce kadın’ diyor
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’na başvurular başladı.
50 bin TL’yi aşkın sermayenin verileceği yarışmaya Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas’taki eğitimlere katılan kursiyerler başvurabilecek.
Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Kadınların girişimcilikle ekonomiye katılımlarını sağlayacağız” dedi.
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