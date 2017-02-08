Gliss, marka algısını artırdı
Marketing Türkiye ve Akademetre’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’sahiplerini buldu.
Schwarzkopf’un saç bakım markası Gliss, kişisel bakım kategorisinde marka algısını en fazla artıran kurum ve markalar arasında yer alarak, ikinci kez ödül almaya hak kazandı.
Gliss Marka Müdürü Barış Erdoğan, tüketicilere ve başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.
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