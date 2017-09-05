Global ortaklıkta Türk imzası
Finansal danışmanlığını ÜNLÜ & Co’nun yürüttüğü görüşmeler sonucunda, Ortadoğu, Orta Asya ve Türkiye’de faaliyet gösteren Dubai merkezli lojistik şirketi Ibrakom ile Güney Koreli CJ Lojistik arasında hisse devir ve ortaklık anlaşmaları imzalandı.
ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Simge Ündüz, “Bölgesel büyüme hedeflerimiz doğrultusunda uluslararası standartlarda yatırım bankacılığı yaparak önemli bir ortaklığa aracılık etmekten dolayı gururluyuz” dedi.
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