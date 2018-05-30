Globale açılmaya devam edecek
E-dönüşüm şirketi Foriba, son üç ayda 5 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı.
ISIS Türkiye ile birleşen şirket, İtalya’da da ofis açtı. Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar, “Hedefimiz Avrupa, Asya-Pasifik ve Türki Cumhuriyetler de faaliyete başlamak.
2017’de 28 milyon TL olan ciromuzu 2018’de 45 milyon TL’ye çıkarmayı, cironun yüzde 20’sini de yurtdışından elde etmeyi planlıyoruz” diyor.
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