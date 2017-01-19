Goodyear’dan 200 TL indirim
Goodyear, Vodafone Red Business abonelerine özel bir kampanya sunuyor.
21 Şubat’a kadar, 15 jant ve üzeri binek otomobil, 4X4 (SUV) veya hafif ticari grubu Goodyear markalı kış veya dört mevsim lastiklerinden tek seferde dört adet satın alan Vodafone Red Business abonelerine, 200 TL indirim yapılacak.
Kampanyaya katılmak için ‘Avantaj Cepte’ uygulamasında yer alan kampanya sayfasındaki ‘Fırsatı Kullan’ tuşuna basarak ‘Kampanya Katılım Kodu’na sahip olunabilir.
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