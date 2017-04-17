Gülnar Koru’ya ‘platinum’ sertifika

Nisan 17, 2017 0 Yorum 88 Okunma
Gülnar Koru’ya ‘platinum’ sertifika

Deneyim İnşaat, İstanbul/Zekeriyaköy’deki yeni projesi Gülnar Koru Evleri ile merkezi ABD’de bulunan Çevre Dostu Binalar Konseyi’nin (USGBC) geliştirdiği ‘Leed’ programı kapsamındaki ‘Leed for Homes’ sertifikasını, platinum seviyesinde almaya hak kazandı.

Sign Of The City Awards 2016’nın ‘mimari’ kategorisinde ‘En Yeşil Bina-Tamamlanmış Projeler’ dalında da birinci olan proje, 286-340 metrekarelik müstakil, 183 metrekarelik ikiz villalardan oluşuyor.



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