“Güvenlik portföyümüz ‘buluta hazır’”
Kaspersky Lab’ın araştırmasına göre, şirketlerin yüzde 35’i kurumsal bilgilerinin kendi sunucularında mı yoksa bulut hizmeti sağlayıcılarında mı olduğundan emin
değil.
“Bu durum verinin güvenliğini sağlamayı güçleştiriyor” diyen Kaspersky Lab Kurumsal İş Birimi Lideri Alessio Acetii; bütünlüğü risk altında olan verinin, ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.
Acetti, Kaspersky Lab’in siber güvenlik portföyünün ise ‘buluta hazır’ olduğunu kaydetti.
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