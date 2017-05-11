Hayal edip gerçekleştirdiler
Kredi Kayıt Bürosu’nun, üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı sosyal sorumluluk yarışması “Hayal Edin Gerçekleştirelim” finalinde ‘Büyük Ödül’ü ‘Senin Tasarımın Senin Hayatın’ projesiyle Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden Furkan Kutay Kurumaz kazandı.
Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “Amacımız üniversitedeki gençlerimizin toplumsal duyarlılık konusundaki girişimci ve geniş vizyonlu bakış açılarını ortaya çıkarmak” dedi.
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