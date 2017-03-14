‘Hayattan Kareler’ için son gün 15 Mart
Anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl 11’incisini düzenlediği ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’na başvurular 15 Mart’ta sona eriyor.
18 yaş ve üzeri kadın fotoğrafçıların en fazla dört fotoğrafla katılabildiği yarışmada, 4 Nisan’da açıklanacak sonuçlara göre birinci 5 bin TL, ikinci 3 bin TL, üçüncü 2 bin TL ödül alırken, üç eser 750 TL mansiyon ödülü kazanacak. Sergilenmeye değer bulunan her esere 250 TL ödenecek.
Başvurular, Anadolu Hayat’ın internet sitesinden yapılabilir.
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