Hedef, 40 milyon TL ciro
Aktaşlar Lezzet Grubu, 2017’nin ilk altı ayında 17 milyon TL ciroya ulaştı.
Yıl sonu ciro hedeflerinin 40 milyon TL olduğunu söyleyen Aktaşlar Lezzet Grubu YKB Tamer Aktaş, “Restorancılık alanında hizmet veren Nelipide Gurme markamızla yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
Yeni yatırımları ‘Pideor’ markasının çalışmalarına hız verdiklerini belirten Aktaş, fast-food sektörüne hızlı giriş yapmak için gün saydıklarını da sözlerine ekledi.
Önceki haber Yolcu artışı çift haneye ulaştı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?