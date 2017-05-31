Hedefimiz, ilk beşe girmek

Mayıs 31, 2017 0 Yorum 54 Okunma
Hedefimiz, ilk beşe girmek

Aytemiz, ihtiyaçlara uygun çözümler üreterek büyümesini sürdürüyor.

“Vizyonumuz iyi ve güvenilir bir perakendeci olmak, hedefimiz ilk beşe girmek” diyen Aytemiz GMY Gökhan Öztürk, 23 DO/COCO istasyonunda her gün 20 bin araç ve kullanıcısını ağırladıklarını, fırsat günlerinde bu rakamın 30 binleri aştığını söyledi.

DO/CO-CO istasyonlarını AR-GE merkezi olarak gördüklerini belirten Öztürk, deneyimlerini bayi modelli istasyonlara aktarmayı amaçladıklarını kaydetti.



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