Hedefimiz, ilk beşe girmek
Aytemiz, ihtiyaçlara uygun çözümler üreterek büyümesini sürdürüyor.
“Vizyonumuz iyi ve güvenilir bir perakendeci olmak, hedefimiz ilk beşe girmek” diyen Aytemiz GMY Gökhan Öztürk, 23 DO/COCO istasyonunda her gün 20 bin araç ve kullanıcısını ağırladıklarını, fırsat günlerinde bu rakamın 30 binleri aştığını söyledi.
DO/CO-CO istasyonlarını AR-GE merkezi olarak gördüklerini belirten Öztürk, deneyimlerini bayi modelli istasyonlara aktarmayı amaçladıklarını kaydetti.
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