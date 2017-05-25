Hepsiburada’dan e-ticaret seferberliği

Mayıs 25, 2017 0 Yorum 89 Okunma
Hepsiburada’dan e-ticaret seferberliği

Hepsiburada, KOBİ’lere ve işletmelere e-ticaretin avantajlarını anlatarak yerel markaları büyütecek projesini Adana’dan başlattı.

‘E-Ticaret Buluşmaları’ adıyla düzenlenen etkinlikler dizisini Hepsiburada’nın yanısıra Google, Facebook gibi teknoloji ştıtaftterinin temsilcileri dijital dönüşümün faydalarını anlatırken, yerel ekonominin temsilcileri ise internetten satışa başladıktan sonra işletmelerinin nasıl büyüdüğünü örneklerle aktardı.



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