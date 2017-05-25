Hepsiburada’dan e-ticaret seferberliği
Hepsiburada, KOBİ’lere ve işletmelere e-ticaretin avantajlarını anlatarak yerel markaları büyütecek projesini Adana’dan başlattı.
‘E-Ticaret Buluşmaları’ adıyla düzenlenen etkinlikler dizisini Hepsiburada’nın yanısıra Google, Facebook gibi teknoloji ştıtaftterinin temsilcileri dijital dönüşümün faydalarını anlatırken, yerel ekonominin temsilcileri ise internetten satışa başladıktan sonra işletmelerinin nasıl büyüdüğünü örneklerle aktardı.
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