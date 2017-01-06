Hepsiburada’dan ‘hediye bulucu’

Ocak 6, 2017 0 Yorum 30 Okunma
Hepsiburada’dan ‘hediye bulucu’

30 kategoride 3 milyon ürün çeşitliliğine sahip olan Hepsiburada, yılbaşı alışverişi yapacak olanlar için ‘hediye bulucu’ adında yeni bir çözüm geliştirdi.

Bu arama özelliğiyle kullanıcılara öncelikle hediyeyi kime alacaklarını seçiyor, ardından ‘hediye bulucu’ kullanıcıların seçimi doğrultusunda birçok farklı kategoride fikirler sunuyor.

Her kategori altında, fiyata göre filtreleme seçeneğiyle çok satanlar ve en yüksek puanlı ürünler sıralanıyor.



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