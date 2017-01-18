Hepsiburada’ya ödül geldi
Marketing Türkiye ile Akademetre’nin işbirliğiyle düzenlediği araştırmanın sonuçlarına göre hepsiburada, ‘ürün çeşitliliği, güvenli alışveriş, teslimat hızı ve müşterilerine sunduğu toplam faydayla’ 2016’da e-ticaretin lider markası oldu.
Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, “Teknoloji ve inovasyona, hızlı sevkiyat ve teslimat konularına yatırım yapmaya devam ediyor ve yenilikleri müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu.
Önceki haber Leaseplan'a yeni İK müdürü
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?