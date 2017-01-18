Hepsiburada’ya ödül geldi

Ocak 18, 2017 0 Yorum 18 Okunma
Hepsiburada’ya ödül geldi

Marketing Türkiye ile Akademetre’nin işbirliğiyle düzenlediği araştırmanın sonuçlarına göre hepsiburada, ‘ürün çeşitliliği, güvenli alışveriş, teslimat hızı ve müşterilerine sunduğu toplam faydayla’ 2016’da e-ticaretin lider markası oldu.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, “Teknoloji ve inovasyona, hızlı sevkiyat ve teslimat konularına yatırım yapmaya devam ediyor ve yenilikleri müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu.



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