Hijyen için özel eğitim veriyor

Ocak 23, 2017 0 Yorum 33 Okunma
Hijyen için özel eğitim veriyor

Türkiye’de 50’ye yakın okul ve hastane binasına temizlik hizmeti sunan Sofra/Compass Group Türkiye’nin destek hizmetleri markası Eurest Services, yılda 400 ton temizlik malzemesi kullanıyor.

Okul ve hastane gibi alanlarda görevli elemanlarını hijyen konusunda özel eğitimlerden geçirdiklerini söyleyen Eurest Services Genel Müdürü Cem Alakuştekin, kullanılan temizlik malzemeleri kadar temizliğin hangi yöntemle ve ne sıklıkla yapıldığının da önemli olduğunu vurguladı.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap