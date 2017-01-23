Hijyen için özel eğitim veriyor
Türkiye’de 50’ye yakın okul ve hastane binasına temizlik hizmeti sunan Sofra/Compass Group Türkiye’nin destek hizmetleri markası Eurest Services, yılda 400 ton temizlik malzemesi kullanıyor.
Okul ve hastane gibi alanlarda görevli elemanlarını hijyen konusunda özel eğitimlerden geçirdiklerini söyleyen Eurest Services Genel Müdürü Cem Alakuştekin, kullanılan temizlik malzemeleri kadar temizliğin hangi yöntemle ve ne sıklıkla yapıldığının da önemli olduğunu vurguladı.
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