Hilton Dalaman kongre merkezi
Bölgede turizmin 12 aya yayılması hedefiyle 35 milyon TL yatırım bütçesiyle 27 delikli golf sahası yatırımı için çalışmalarını sürdüren Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, bin 200 kişilik yeni kongre merkezi çalışmalarına başladı.
Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Genel Müdürü Tunç Batum, 2017’de ağırlayacakları misafir sayısını 24 bin, geceleme sayısını 138 bin olarak belirlediklerini dile getirdi.
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