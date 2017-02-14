Hilton Dalaman kongre merkezi

Şubat 14, 2017 0 Yorum 63 Okunma
Hilton Dalaman kongre merkezi

Bölgede turizmin 12 aya yayılması hedefiyle 35 milyon TL yatırım bütçesiyle 27 delikli golf sahası yatırımı için çalışmalarını sürdüren Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, bin 200 kişilik yeni kongre merkezi çalışmalarına başladı.

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Genel Müdürü Tunç Batum, 2017’de ağırlayacakları misafir sayısını 24 bin, geceleme sayısını 138 bin olarak belirlediklerini dile getirdi.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap