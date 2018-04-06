Hilton’dan dört yeni otel
Hilton, DoubleTree by Hilton ve Hampton by Hilton markaları altında Türkiye’de dört yeni otel açacak.
Böylece Hilton, Türkiye pazarında faaliyette ve gelişmekte olan 90 otele sahip olacak.
Hilton Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Gelişim Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser yeni projelerle ilgili olarak, “Hilton, 60 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de varlığını sürdürüyor ve yaptığımız son anlaşmalar, Türkiye pazarına yönelik bağlılığımızın göstergesi” diye konuştu.
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