Hukuk ve teknoloji bir arada
Türk Telekom iştiraki İnnova, yeni ürün ailesi Lega ile teknoloji ve hukuk süreçlerini bir araya getiriyor.
Lega ile her sektörden şirketin, Türkiye genelindeki hukuki süreçlerini tek bir merkezden kolayca takip edebildiğini kaydeden İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz, “Şirketler zamandan ve insan kaynağından büyük tasarruf elde ediyor, verimliliklerini yükseltiyor” dedi.
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