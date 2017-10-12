IFS, altıncı kez pazar lideri

Ekim 12, 2017 0 Yorum 55 Okunma
IFS, altıncı kez pazar lideri

ARC Advisory Group’un yaptığı araştırmaya göre IFS, global petrol ve gaz kurumsal varlık yönetimi (EAM) pazarında en büyük paya sahip kurumsal yazılım oldu.

IFS, ARC Advisory Group tarafından üst üste altıncı kez pazar lideri seçildi.

ARC Advisory Group Kurumsal Yazılımlar Araştırma Direktörü Ralph Rio, “IFS, petrol ve gaz sektörünün önemini, ürün yatırımlarıyla ve kritik ortaklıklarla gösteriyor” dedi.



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