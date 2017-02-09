IFS, MXI’yı satın aldı

Şubat 9, 2017 0 Yorum 38 Okunma
IFS, MXI’yı satın aldı

Global yazılım şirketi IFS, havacılık bakım yazılımı şirketlerinden MXI Technologies’i satın aldı.

IFS CEO’su Alastair Sorbie, “Satın almayla savunma ve ticari havacılık işletmelerine bakım, onarım, servis hizmeti veren şirketlere ve orijinal ürün üreticilerine, havacılık bakım yazılımı çözümleri sağlayan global lider şirket haline geldik” dedi.

Sorbie, bu alanda güçlenmeyi, yeni müşteri kazanmayı ve mevcut müşterilerle çalışmaları yukarı taşımada hızlanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.



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