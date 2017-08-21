IFS, pazar lideri oldu
ARC tarafından yapılan Global Kurumsal Varlık Yönetimi Pazarı Araştırması sonucunda, IFS havacılık ve savunma sektöründeki pazar payını 2016’da da artırmaya devam etti.
IFS Havacılık ve Savunma İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Scott Helmer, “IFS, EAM çözümlerinde sunduğu esneklik, çeviklik ve pazar lideri projelerle sektörün bir numarası konumunda.
IFS, müşterilerinin varlıklarını takip edip korumalarına, olabildiğince uzun süre işler halde tutmalarına yardımcı oluyor” dedi.
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