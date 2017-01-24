İK uygulamalarıyla Fransa’ya model
TAB Gıda’nın çalışanların kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerini sağlamak üzere 2005’te kurduğu TAB Akademi, Popeyes Fransa için model alındı.
Popeyes Fransa ekibi, TAB Gıda marka standartları ve eğitim yönetimiyle bir araya geldi ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.
TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok, “Daha önce de EMEA bölgesi Burger King operasyonu İK süreçlerini yönetirken TAB Akademi eğitimlerini kendisine örnek aldı” diye konuştu.
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