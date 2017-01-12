IKEA, yeni konseptiyle Adana’da
IKEA, Çukurova Bölgesi’ndeki ilk ve tek sipariş ve teslim noktasını M1 Adana AVM’de açtı.
Bu konseptle internet üzerinden siparişten farklı olarak ürünleri sipariş etmeden önce deneyimleme fırsatı sunuluyor.
Ayrıca sipariş ve teslim noktasındaki bin 500 metrekarelik alanda, tüm ürün gruplarından bölgeye uygun olduğu
düşünülen 2 bin 500 adet IKEA ürünü de sergileniyor. 50 kişilik ekiple faaliyet gösteren IKEA Adana Sipariş ve Teslim Noktası’nda, IKEA Kafe de bulunuyor.
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