İKSV’den üniversitelere özel kart

Şubat 3, 2017 0 Yorum 55 Okunma
İKSV’den üniversitelere özel kart

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), önemli bir proje başlatıyor.

Vakıf, öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası bin üniversite öğrencisine, İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde bir yıl boyunca kullanabilecekleri 250 TL’lik İKSV Kültür Sanat Kart hediye edecek.

Başvurular, 23 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında, binuniversiteliaraniyor.com adresi üzerinden yapılacak. İKSV Kültür Sanat Kart projesi için başvurular her yıl tekrarlanacak.



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