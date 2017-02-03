İKSV’den üniversitelere özel kart
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), önemli bir proje başlatıyor.
Vakıf, öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası bin üniversite öğrencisine, İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde bir yıl boyunca kullanabilecekleri 250 TL’lik İKSV Kültür Sanat Kart hediye edecek.
Başvurular, 23 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında, binuniversiteliaraniyor.com adresi üzerinden yapılacak. İKSV Kültür Sanat Kart projesi için başvurular her yıl tekrarlanacak.
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