İletişim sektörü için bir aradalar
İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğine gitti.
Protokol; ölçümleme, eğitim ve İDA markalı ders programları ile KOBİ Marka Eğitimi projelerini kapsıyor. İDA YKB Ergun Gümrah, “Halkla ilişkilere ölçümleme standardı getirilmesi için çalışacağız” dedi.
BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Kemal Suher de halkla ilişkiler uygulamacılarının sorunlarına çözümler üretebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.
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