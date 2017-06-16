İletişim sektörü için bir aradalar

Haziran 16, 2017 0 Yorum 48 Okunma
İletişim sektörü için bir aradalar

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğine gitti.

Protokol; ölçümleme, eğitim ve İDA markalı ders programları ile KOBİ Marka Eğitimi projelerini kapsıyor. İDA YKB Ergun Gümrah, “Halkla ilişkilere ölçümleme standardı getirilmesi için çalışacağız” dedi.

BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Kemal Suher de halkla ilişkiler uygulamacılarının sorunlarına çözümler üretebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.



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