Inistanbul’da taksit kampanyası
Nef ve İş GYO, ortak projeleri inistanbul için yeni kampanya başlattı.
Hâlihazırda yüzde 20’si için peşinat, yüzde 80’i için 120 ay vade, yüzde 0,70 faiz fırsatı sunan inistanbul’dan daire alacaklar kredi taksitlerini teslimden sonra ödemeye başlayacak.
Dört farklı projeyi içeren inistanbul’un ilk iki projesi olan Gala ve Lokal’in teslimleri Aralık 2017 ve Nisan 2018’de gerçekleşecek.
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