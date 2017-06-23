İntegral’den denizde de destek

Haziran 23, 2017 0 Yorum 34 Okunma
İntegral’den denizde de destek

Ulukartal Holding’in iştiraki olan integral Yatırım Menkul Değerler, İDO hızlı feribot seferlerinde misafirlere finansal piyasalar hakkında destek oluyor.

integral, bu proje ile 5 Mayıs – 25 Ağustos tarihleri arasında her cuma, Yenikapı-Bandırma ve Yenikapı-Bursa seferlerini yapan hızlı feribotlarda açtığı tanıtım noktalarında müşteri temsilcileri ile İDO misafirlerine yolculukları süresince finans piyasaları, BİST, VİOP, Forex hakkında bilgiler aktarıyor.



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