İnteria, dolar kurunu sabitledi
Nobis’in Dudullu’da hayata geçirdiği mobilya ve dekorasyon merkezi İnteria, dolar kurunu sabitleme yoluna gitti.
Dolar kurunu yıl sonuna kadar 3 TL’de sabitlediklerini söyleyen İnteria Genel Müdürü Nadir Kayacan, 2018 yılı için de dolar kurunu 3,50 TL olarak belirlediklerini söyledi.
Kayacan, “Kiracılarımıza her türlü kolaylığı sunacağız. Sözleşme sürelerimiz beş yıl ve biz bu süreçte kira bedellerine hiçbir şekilde zam yapmayacağız” diye konuştu.
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