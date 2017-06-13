İş Bankası’ndan e-ihracat hamlesi
Türkiye İş Bankası, ülkenin e-ihracat hacmini büyütmek ve Türk şirketlerinin yurtdışına açılmasına destek olmak amacıyla DHL Express ve IdeaSoft ile işbirliğine imza attı.
Ürünlerini e-ticaret yoluyla 1 yurtdışına satmak isteyen üye işyerleri, İş Bankası Sanal POS hizmetini, DHL Express’in gönderim çözümlerini ve IdeaSoft’un yurtdışına satış yapan şirketler için geliştirdiği Shopio paketini indirimli fiyatlarla kullanabilecek.
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