İş Bankası’ndan e-ihracat hamlesi

Haziran 13, 2017 0 Yorum 20 Okunma
İş Bankası’ndan e-ihracat hamlesi

Türkiye İş Bankası, ülkenin e-ihracat hacmini büyütmek ve Türk şirketlerinin yurtdışına açılmasına destek olmak amacıyla DHL Express ve IdeaSoft ile işbirliğine imza attı.

Ürünlerini e-ticaret yoluyla 1 yurtdışına satmak isteyen üye işyerleri, İş Bankası Sanal POS hizmetini, DHL Express’in gönderim çözümlerini ve IdeaSoft’un yurtdışına satış yapan şirketler için geliştirdiği Shopio paketini indirimli fiyatlarla kullanabilecek.



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