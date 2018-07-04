İş hayatında 60’ıncı yılını kutladı
Otokoç Otomotiv’in 90’ıncı, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un ise iş hayatının 60’ıncı yıldönümü, Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı.
Otokoç Otomotiv, Türkiye otomotiv pazarından yüzde 8 pay alıyor. Yıllık 100 bin adetlik araç satışı, 90 bin adetlik araç kiralama filosu ve 4 bine yakın çalışanı olan şirket, 9 ülkede faaliyet gösteriyor.
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