İş Sanat’tan ocak ayı etkinlikleri
İş Sanat, müzik, edebiyat ve dansla dolu ocak ayı programını açıkladı.
Programda; Johann Strauss Orkestrası ve Kammerakademie Potsdam konserlerinden, Türk Rock Antolojisi’ne; Çocuklar İçin Müzikli Masallar’dan Nazım Hikmet Memleketimden İnsan Manzaraları şiir dinletisine kadar daha birçok etkinlik bulunuyor.
Detaylı bilgiye www.issanat.com.tr adresinden ulaşılabilir.
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