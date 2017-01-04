İş Sanat’tan ocak ayı etkinlikleri

Ocak 4, 2017 0 Yorum 32 Okunma
İş Sanat’tan ocak ayı etkinlikleri

İş Sanat, müzik, edebiyat ve dansla dolu ocak ayı programını açıkladı.

Programda; Johann Strauss Orkestrası ve Kammerakademie Potsdam konserlerinden, Türk Rock Antolojisi’ne; Çocuklar İçin Müzikli Masallar’dan Nazım Hikmet Memleketimden İnsan Manzaraları şiir dinletisine kadar daha birçok etkinlik bulunuyor.

Detaylı bilgiye www.issanat.com.tr adresinden ulaşılabilir.



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