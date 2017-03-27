İş toplantıları Conrad Bosphorus’ta
Dünya Seyahat Ödülleri’nde 2016’da ‘Türkiye’nin En İyi Şehir Oteli’, 2015’te ‘Avrupa’nın En İyi Konferans Oteli’ ödüllerini kazanan Conrad İstanbul Bosphorus, iş toplantılarına da ev sahipliği yapıyor.
300-bin 100 kişilik katılımlı etkinlikler için Conrad Balo Salonu, 200-350 katılımlı etkinlikler için Junior Balo Salonu kullanılabiliyor.
70 kişiye kadar davetlerde Bosphorus Lounge ile hizmet veren otel, 240 kişiye kadar olan yemekli davetlerde Panoramic Terrace ile hizmet sunuyor. Ayrıca etkinlik sahipleri Hilton Honors Bonus puanları ve uçuş milleri kazanabiliyor.
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