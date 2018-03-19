İşlerini 18 kat büyüttüler
Hepsiburada, geçtiğimiz yıl başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla teknoloji gücünü toplumsal gelişimin teminatı olan kadınlar için seferber ediyor.
Programa katılan girişimci kadınlar, e-ticarette işini kurarken ya da büyütürken Hepsiburada’nın teknoloji ve pazarlama gücünden yararlanıyor.
Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş, program kapsamında kadınların işlerini 18 kat büyüttüğünü belirtiyor.
Önceki haber Japonya'dan Avrupa'ya transfer
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?