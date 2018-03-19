İşlerini 18 kat büyüttüler

Mart 19, 2018 0 Yorum 84 Okunma
İşlerini 18 kat büyüttüler

Hepsiburada, geçtiğimiz yıl başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla teknoloji gücünü toplumsal gelişimin teminatı olan kadınlar için seferber ediyor.

Programa katılan girişimci kadınlar, e-ticarette işini kurarken ya da büyütürken Hepsiburada’nın teknoloji ve pazarlama gücünden yararlanıyor.

Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş, program kapsamında kadınların işlerini 18 kat büyüttüğünü belirtiyor.



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