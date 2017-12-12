ISTAC, artık Ankara’da
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Ankara Barosu bünyesinde Ankara’da irtibat bürosu açıyor.
Tahkim davaları için yapılacak başvurular, ISTAC Ankara İrtibat Bürosu üzerinden gerçekleştirilebilecek.
ISTAC YKB Prof. Dr. Ziya Akıncı, Ankara Barosu’yla tahkimin yaygınlaştırılması ve avukatların bilgilendirilmesi amacıyla işbirliği yapmayı da planladıklarını söyledi.
Akıncı, “Her iki kurum, sözleşmelere tahkim anlaşmasının yazılması için avukatlara yönelik seminerler de düzenleyecek” dedi.
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