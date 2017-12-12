ISTAC, artık Ankara’da

Aralık 12, 2017 0 Yorum 74 Okunma
ISTAC, artık Ankara’da

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Ankara Barosu bünyesinde Ankara’da irtibat bürosu açıyor.

Tahkim davaları için yapılacak başvurular, ISTAC Ankara İrtibat Bürosu üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ISTAC YKB Prof. Dr. Ziya Akıncı, Ankara Barosu’yla tahkimin yaygınlaştırılması ve avukatların bilgilendirilmesi amacıyla işbirliği yapmayı da planladıklarını söyledi.

Akıncı, “Her iki kurum, sözleşmelere tahkim anlaşmasının yazılması için avukatlara yönelik seminerler de düzenleyecek” dedi.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap