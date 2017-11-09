‘İstanbul’un En İyi Oteli’ seçildi
The Ritz-Carlton İstanbul, seyahat dergilerinden Condé Nast Traveller’ın okuyucuları tarafından belirlenen ‘En İyiler’ listesinde ‘İstanbul’un En İyi Oteli’ seçildi.
The Ritz-Carlton İstanbul Satış ve Pazarlama Direktörü Özlem Öktem, “The Ritz-Carlton Istanbul’u 2017’de 10 milyon dolarlık yatırımla yeniden yarattık” dedi.
Öktem, bugüne kadar bin 850 çalışanı istihdam ettiklerini ve Türkiye’nin turizm potansiyeline inanarak yatırımlara devam edeceklerini söyledi.
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