İzocam, yeni fikirler bekliyor
İzocam, her yıl farklı bir ülke, şehir ve konseptle hayata geçirdiği ‘İzocam Öğrenci Yarışması’nın bu yıl 18’incisini düzenliyor.
Bu yılki yarışmaya ‘Sıcak İklimde Sürdürülebilir Tasarım’ başlığıyla Dubai konu olacak.
Öğrencilerden ‘Dubai Kültür Köyü’ başlığı altında, sürdürülebilir ve iklimle dengeli bir mimari tasarım fikri geliştirmeleri ve bu fikirleri somutlaştırarak multi konfor bina tasarlamaları beklenecek.
Başvurular, 26 Şubat 2018’e kadar www.izocamogrenciyarismasi.com‘dan yapılabilir.
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