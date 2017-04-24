İZODER’in yeni başkanı Levent Pelesen

Nisan 24, 2017 0 Yorum 32 Okunma
İZODER’in yeni başkanı Levent Pelesen

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtılmaları Derneği’nin (İZODER) yeni başkanlığına oy birliğiyle Levent Pelesen seçildi.

İZODER’in yeni yönetim kurulu başkanı Levent Pelesen, “Yalıtım sektörü için bir başvuru merkezi olarak, yalıtım konusunda kamu ve kamuoyunu bilinçlendirmeye devam edeceğiz.

Sektör adına çıkması beklenen yasa ve yönetmeliklerin takipçisi olacağız” dedi.



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