JetGenç üyelerine indirimli bilet
AnadoluJet’in gençlik platformu JetGenç, gençlere uygun fiyatlarla seyahat olanağı sunuyor.
AnadoluJet web sitesi üzerinden 23-25 Ocak’ta bilet alan tüm JetGenç üyeleri 13 Şubat-15 Mayıs tarihleri arasında, tüm vergiler dâhil tek yön 49,99 TL’den başlayan fiyatlarla
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya, 28 Nisan-1 Mayıs’taki uçuşlar ile aktarmalı ve Kıbrıs (Ercan) seferleri hariç tüm AnadoluJet uçuşlarında geçerli olacak.
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