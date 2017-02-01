JetGenç üyelerine indirimli bilet

Şubat 1, 2017 0 Yorum 38 Okunma
JetGenç üyelerine indirimli bilet

AnadoluJet’in gençlik platformu JetGenç, gençlere uygun fiyatlarla seyahat olanağı sunuyor.

AnadoluJet web sitesi üzerinden 23-25 Ocak’ta bilet alan tüm JetGenç üyeleri 13 Şubat-15 Mayıs tarihleri arasında, tüm vergiler dâhil tek yön 49,99 TL’den başlayan fiyatlarla

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya, 28 Nisan-1 Mayıs’taki uçuşlar ile aktarmalı ve Kıbrıs (Ercan) seferleri hariç tüm AnadoluJet uçuşlarında geçerli olacak.



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