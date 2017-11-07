Kadıköy’de ortak çalışma alanı
Kadıköy Belediyesi, serbest çalışanlar, ofisi olmayanlar ve öğrenciler için ortak çalışma alanı İDEA Kadıköy’ü hizmete açtı.
İki kattan oluşan IDEA Kadiköy’ün ‘İşlik’ adındaki üst katından ücret dâhilinde kayıtlı kullanıcılar yararlanabiliyor.
Çalışma alanları ve kullanıcıların özel eşyalarını koyabilecekleri dolapların olduğu bu bölümde, kullanıcılar ücretsiz internet hizmetinden de faydalanabiliyor.
Alt kattaki ‘Derslik’ alanı ise kısa süreli çalışma alanına ihtiyaç duyanlara ayrılmış durumda.
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