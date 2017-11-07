Kadıköy’de ortak çalışma alanı

Kasım 7, 2017 0 Yorum 113 Okunma
Kadıköy’de ortak çalışma alanı

Kadıköy Belediyesi, serbest çalışanlar, ofisi olmayanlar ve öğrenciler için ortak çalışma alanı İDEA Kadıköy’ü hizmete açtı.

İki kattan oluşan IDEA Kadiköy’ün ‘İşlik’ adındaki üst katından ücret dâhilinde kayıtlı kullanıcılar yararlanabiliyor.

Çalışma alanları ve kullanıcıların özel eşyalarını koyabilecekleri dolapların olduğu bu bölümde, kullanıcılar ücretsiz internet hizmetinden de faydalanabiliyor.

Alt kattaki ‘Derslik’ alanı ise kısa süreli çalışma alanına ihtiyaç duyanlara ayrılmış durumda.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap