Kadın çalışanları önemsiyor

Mart 7, 2018 0 Yorum 65 Okunma
Kadın çalışanları önemsiyor

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları (VKV) bünyesindeki Amerikan Hastanesi’ndeki çalışanların yüzde 66’sını, Koç Üniversitesi Hastanesi’ndeki çalışanların yüzde 63’ünü, MedAmerikan Tıp Merkezi’ndeki çalışanlarının yüzde 73’ünü ve kurumdaki idari çalışanların yüzde 65’ini kadınlar oluşturuyor.

VKV Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu, kadın çalışanlarının emeğini, deneyimlerini ve ihtiyaçlarını önemsediklerini söylüyor.



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