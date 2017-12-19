KAGİDER, 15 yaşında
KAGİDER’in 1’inci kuruluş yıldönümü özel bir gala gecesiyle kutlandı. Gecede KAGİDER’in iş ortağı Garanti Bankası’na ve kuruluşundan bu yana görev alan başkanlarına teşekkür seremonisi düzenlendi.
Ayrıca 15’inci yıla özel olarak Wise TV tarafından hazırlanan belgeselin gösterimi ve gazeteci Elif Ergu’nun kaleme aldığı ‘İlham Veren Kadınlar’ kitabının tanıtımı yapıldı.
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, “KADİGER ile kadın ve girişimci kelimelerini bir araya getirdik” dedi.
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