Kaliteli ve doğru hizmet sunuyoruz

Ocak 17, 2017 0 Yorum 28 Okunma
Kaliteli ve doğru hizmet sunuyoruz

İstanbul Japon Konsolosluğu’nun düzenlediği, 125’inci Japon İmparatoru Akihito’nun doğum günü resepsiyonunda, Kyocera Bilgitaş Turkey Document Solutions da standıyla hazır bulundu.

Kyocera Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Koordinatörü Türkay Terzigil, “Etkinlikte Japon şirketlerle ilişkilerimizi güçlendirmek adına güzel adımlar attık.

Baskı sektöründe Japon teknolojisinin gücüyle müşterilerimize en doğru çözümleri, kaliteli hizmet garantisiyle sunuyoruz” dedi.



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