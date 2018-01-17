Kamu ihalelerinde tahkim yolu
Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) İhale Uygulama Yönetmelikleri’nde değişiklik yapılmasına dair düzenlemelerin resmî gazetede yayımlanmasının ardından İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), daha aktif bir faaliyet dönemine hazırlanıyor.
ISTAC Başkanı Ziya Akıncı, yönetmelik değişikliğiyle ISTAC’ın kamu kesiminde uyuşmazlıkların çözüm mercii olarak önemli rol üstleneceğini vurguladı. Akıncı, özel sektörden tahkime ilginin de arttığını belirtti.
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