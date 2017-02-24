Karbon ayak izini düşürecek
Pınar Süt, dünya ormanlarını korumayı kendine amaç edinen FSC® etiketli ambalajları kullanmaya başladı.
FSC® etiketiyle raflarda yerini alan ve Tetra Pak tarafından üretilen Pınar Süt paketlerinde, sorumlu ormancılık ilkesine göre yönetilen ormanlardan elde edilen kartonlar kullanıyor.
Yaşar Topluluğu’nun 2020’ye kadar karbon ayak izini ortalama yüzde 15 oranında azaltma hedefinin bir parçası olan Pınar, bu doğrultuda üretim zincirine yatırımlar yapıyor.
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