Karbon ayak izini düşürecek

Şubat 24, 2017 0 Yorum 54 Okunma
Karbon ayak izini düşürecek

Pınar Süt, dünya ormanlarını korumayı kendine amaç edinen FSC® etiketli ambalajları kullanmaya başladı.

FSC® etiketiyle raflarda yerini alan ve Tetra Pak tarafından üretilen Pınar Süt paketlerinde, sorumlu ormancılık ilkesine göre yönetilen ormanlardan elde edilen kartonlar kullanıyor.

Yaşar Topluluğu’nun 2020’ye kadar karbon ayak izini ortalama yüzde 15 oranında azaltma hedefinin bir parçası olan Pınar, bu doğrultuda üretim zincirine yatırımlar yapıyor.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap