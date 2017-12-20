Karikatür ödülleri sahiplerini buldu
34’üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.
Birinci İngiltere’den Thomson Ross, ikinci İran’dan Shahram Rezai, üçüncü Brezilya’dan Raimundo Rucke Santos Souza oldu.
‘Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Özel Ödülü’ ise Fethi Gürcan Mermertaş’a verildi. “Karikatür çizerleri, toplumun sorunlarına ışık tutuyor” diyen Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner, karikatür çizerlerini cesaretlendiren bu platformu önemsediklerini kaydetti.
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