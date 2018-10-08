Katarlı Al Meera’nın iş ortağı oldu

Ekim 8, 2018 0 Yorum 49 Okunma
Katarlı Al Meera’nın iş ortağı oldu

Tekzen, Katar’ın en büyük perakendecisi Al Meera Holding ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında ilk yıl 100 milyon dolara varan bir ticaret hacmi oluşması hedefleniyor.

TekzenYönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Gigin, “Al Meera Holding, Katar gıda pazarının yüzde 30’unu kontrol ediyor.
Gıda dışı ürün kategorilerinin tedariğini Türkiye’den yapacak” dedi.



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